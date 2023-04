Buttano i rifiuti nei cassonetti sbagliati: scattano le multe

Guardie giurate ecologiche volontarie in azione presso i cassonetti del cimitero del capoluogo di Rubiera. Le guardie hanno identificato alcuni cittadini che non avevano correttamente smaltito i rifiuti nei contenitori appropriati. "Avevamo ricevuto delle segnalazioni – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro –, relative in particolare alla postazione per la differenziata: la gente ha pensato bene di buttare la propria indifferenziata tra la plastica e nel cassonetto riservato agli sfalci verdi del cimitero stesso. Le Ggev sono intervenute, riordinando tutto come fanno sempre e facendo le indagini per capire chi fossero i responsabili delle infrazioni".

I responsabili dei comportamenti incivili sono stati poi individuati e sanzionati. "In diversi avevano lasciato spazzatura ‘identificabile’ – dice il sindaco Cavallaro –. In particolare abbiamo registrato persone provenienti da un comune vicino. Il luogo di transito evidentemente li ha richiamati. In questo caso, però, arriverà loro una sanzione maggiorata per un importo totale di ben 270 euro".

Le guardie giurate ecologiche sono volontari che svolgono con regolarità alcuni importanti servizi legati al rispetto dell’ambiente nel comune di Rubiera. Il primo cittadino rubierese ha espresso gratitudine alle Ggev per "il loro impegno quotidiano e volontario sul territorio".

Purtroppo anche nei comuni del comprensorio ceramico reggiano non mancano gli episodi di inciviltà davanti ai cassonetti. Non tutti sempre rispettano le regole della raccolta differenziata e qualcuno abbandona i rifiuti perfino all’esterno dei contenitori con inevitabili proteste e lamentele dei cittadini.

mat.b.