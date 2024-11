Cà de’ Caroli piange. Franco Costi. Oggi il funerale

Si è spento ieri Franco Costi (foto), noto personaggio di Ca’ de’ Caroli. Classe 1940, era un nome storico dei residenti nella frazione scandianese. Lo piangono la moglie Marusca e il nipote Gianluca. Costi iniziò a lavorare negli anni ’60 alla ditta di bici da corsa Bianchi a Milano, diventando esperto cromatore. Imparata l’arte, aprì poi una piccola ditta a conduzione familiare con sede a Bosco di Scandiano. La passione per la storia e la musica lo portò a scrivere un libro sul noto tenore Ferruccio Tagliavini e sul compositore reggiano Alberto Franchetti.

I funerali si svolgeranno nel pomeriggio oggi alle 15 dalle camere ardenti del Magati per l’abitazione in via Strucchi, 1 a Ca’ de’ Caroli, dove è previsto un commiato con la banda musicale, prima di proseguire per il cimitero di Coviolo.

gi.fi.