Cabaret, musica e giochi di una volta in galleria. Ma anche ’Vino e Vinili’ e Reggio Calling

Con l’autunno, il mercato coperto prova a rilanciarsi tra cabaret, musica ed eventi per grandi e piccini. Si parte oggi, dalle 15 alle 19 coi ’Giochi di una volta’ con l’Uisp (si replica il 21 ottobre). E alle 18, con dj set e musica lounge per festeggiare l’apertura del nuovo tiki bar ’Chiringuito’. Domani, come ogni domenica fino a metà dicembre, laboratori creativi, animazione e letture animate col teatro San Prospero per i più piccoli dalle 15,30 alle 18,30. Ogni martedì di ottobre e fino al 7 novembre, dalle 20,30 le serate di cabaret, musical e stand-up comedy. Sabato 14, alle 18,30, il clou con l’evento iconico ’Vino e Vinili’. Truccabimbi e favole i sabati 4, 18, 25 novembre e 2 dicembre. Teatro in Scatola con Reggio Film Festival il 27 e 28 ottobre e 10-11 novembre. Il 31 ottobre Halloween Party dalle 17,30. E ogni mercoledì dall’8 al 29 novembre, Reggio Calling con Z Radio.