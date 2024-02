Cabina elettrica in piazza: è scontro totale

È lotta continua sulla collocazione della cabina elettrica Enel nella zona Peep e piazza antistante la scuola media di Casina, attualmente in fase di ricostruzione grazie ai finanziamenti Pnrr. "In queste ultime settimane – afferma Barbara Incerti, consigliere di minoranza nonché segretaria Pd di Casina – abbiamo assistito a un dibattito a distanza tra l’amministrazione comunale e i residenti della zona Peep in merito all’installazione della nuova cabina di distribuzione energia, frutto della ristrutturazione delle scuole medie, opera finanziata e prevista nel Pnrr. Un intervento non d’emergenza sul quale sia l’Enel sia l’amministrazione comunale avrebbero potuto fare le opportune valutazioni e strategicamente decidere una nuova e più opportuna collocazione di tale cabina. La maggioranza ha scelto, nella più totale autonomia, di posizionare un parallelepipedo in cemento e plastica in una delle zone più belle e più utilizzate del nostro centro, senza coinvolgere né condividere in merito alla scelta il Consiglio comunale e tanto meno i residenti". Al di là delle motivazioni che hanno indotto l’amministrazione comunale a fare questa scelta, non ancora rese note ufficialmente, secondo la consigliera e segretaria del Pd è "inaccettabile il modo approssimativo e poco trasparente con il quale la giunta comunale di Casina prende decisioni che riguardano il vivere quotidiano dei cittadini", senza un piano, una condivisione e un’idea di città, attuando soluzioni improvvisate. "Da anni assistiamo ad operazioni fatte nelle segrete stanze del Municipio – prosegue la responsabile del circolo Pd – la minoranza chiede assemblee pubbliche, commissioni tematiche o conferenza capigruppo senza mai ricevere riscontri. La cabina della piazza principale del paese è solo un esempio, lo stesso metodo è stato utilizzato nell’avvio della scuole medie e nell’installazione dei moduli nel sagrato della parrocchia (con costi ancora non del tutto definiti), per l’assenza di pianificazione nelle manutenzioni stradali sia a Casina capoluogo che nelle frazioni. Mai affrontato il progetto di riapertura della piscina Sport Village e non si parla proprio della realizzazione della Casa della Salute di Casina". Il Pd di Casina, che da sempre sostiene il gruppo di minoranza Casina Futura, capogruppo Anna Fornili, ha sempre cercato di collaborare con l’amministrazione comunale, per quanto possibile, per migliorare la condizioni del paese, "ma questa amministrazione continua a non considerare il Consiglio comunale come luogo preposto alla discussione e alla condivisione dei progetti, decide tutto la giunta comunale".

Settimo Baisi