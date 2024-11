Cabina Enel allagata. Black out notturno

Intervento ieri notto dei vigili del gfuoco intorno alle ore 2.30, un accesso in via Emilia Santo Stefano numero 6 per

l’allagamento della cabina Enel interrata, dovuto a una rottura di un tubo d’acqua potabile.

I vigili del fuoco intervenuti hanno dovuto aspirare circa 1 metro e mezzo d’acqua con diverse elettro pompe, per permettere ai tecnici dell’Enel di ripristinare il blackout presente in buona parte del centro storico. Sul posto in azione due squadre dei vigili del fuoco e tecnici di Enel e Ireti. Tutto l’intervento è durato circa tre ore.