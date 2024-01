Cabine usate come depositi di droga

Cabine elettriche usate come deposito di droga in attesa di essere cedute ai consumatori finali. A Correggio sono diversi gli episodi segnalati alle forze dell’ordine, in vari punti della cittadina. Un sistema che già da tempo viene monitorato a Reggio città, ma che si sta diffondendo sempre di più anche nei piccoli centri, con gli spacciatori che usano luoghi nascosti, ma facilmente raggiungibili dai loro "clienti", senza farsi trovare in possesso di sostanza stupefacente in caso di controlli improvvisi delle forze dell’ordine. E così gli spacciatori, senza essere trovati in possesso materiale della droga, possono evitare conseguenze giudiziarie come la denuncia o addirittura l’arresto. Nei giorni scorsi alcuni cittadini hanno notato una cabina aperta, con la serratura forzata, nel quartiere dell’ospedale San Sebastiano di Correggio. Poco dopo aver segnalato l’anomalia, sul posto è giunto un tecnico di Enel, il quale ha poi confermato come si sia trattato dell’ennesimo episodio di quel tipo, che si era ripetuto negli ultimi tempi anche in altre simili cabine, che vengono aperte forzando la serratura dello sportello, senza rubare nulla dall’interno. Agli autori non interessano i cavi in rame, quanto invece trovare un posto sicuro dove nascondere la droga. Sono in corso accertamenti mirati per cercare di individuare non solo i luoghi usati come nascondiglio, ma anche i possessori che li usano come deposito temporaneo.

Antonio Lecci