"Caccia ai nazisti", il libro del procuratore. Marco De Paolis

Importante incontro, sabato alle 16 alla sala d’Aragona della rocca di San Martino in Rio, con il procuratore generale alla Corte d’Appello militare di Roma, Marco De Paolis, che presenta il suo libro "Caccia ai nazisti", che affronta temi di grande rilevanza storica e sociale, una caccia ai criminali di guerra durata più di quindici anni, una straordinaria vicenda professionale e umana che ha reso giustizia alle vittime e ai loro familiari. "È un’iniziativa per riflettere su eventi significativi della nostra storia – spiega il sindaco Paolo Fuccio – e a promuovere la cultura della memoria. Un modo per confrontarci e discutere su temi di giustizia e legalità".

De Paolis ha avuto il merito di rispolverare fascicoli rimasti in armadi chiusi per decenni, con le loro storie sugli eccidi nazifascisti che nel terribile periodo dell’Occupazione dal 1943 al 1945 hanno insanguinato l’Italia. L’apertura di quegli armadi ha permesso di ottenere descrizioni di crimini, nomi di presunti colpevoli, testimoni, foto, mappe, interrogatori… Tutto ciò che serve per avviare un’indagine e arrivare a un processo.