’Caccia ai nazisti’. La lezione di De Paolis:: "Ho visto sopravvissuti. Vivevo nei loro occhi"

Più di mille studenti ieri mattina hanno affollato il teatro municipale Romolo Valli di Reggio Emilia per ascoltare le parole di Marco De Paolis, magistrato italiano e dirigente della procura generale militare presso la Corte militare di appello.

L’incontro, organizzato da Istoreco per presentare il suo libro ‘Caccia ai nazisti’, ha coinvolto diverse scuole della provincia, in particolare le classi quinte, che nei prossimi mesi parteciperanno ai viaggi della memoria per ricordare gli stermini nazisti nei campi di concentramento.

Oltre agli studenti presenti in sala, altre classi reggiane hanno seguito l’evento in diretta streaming grazie alla diretta curata da Telereggio e Reggionline.

"Ho dedicato circa 16 anni della mia vita professionale e personale a tentare di fare giustizia su una delle pagine più tristi della nostra storia – ha dichiarato De Paolis –. L’ho fatto con grande ritardo, a oltre 60 anni di distanza, perché paradossalmente per le cose più gravi e complesse ci si mette più tempo. Una parte delle istituzioni, che non avevano a cuore il bene della nazione, ha ostacolato il corso della giustizia nascondendo migliaia di documenti".

Nel suo libro, il magistrato racconta la storia dei 500 procedimenti penali da lui istruiti a partire dal 2002, quando alla Procura Militare di La Spezia arrivarono 214 dei 695 fascicoli rimasti nascosti per decenni nel cosiddetto "armadio della vergogna". Un’indagine che ha portato all’identificazione dei responsabili (nazisti e fascisti) di eccidi che causarono la morte di 6.961 italiani su un totale di circa 25mila civili uccisi dai nazifascisti per rappresaglia in Italia.

Il lavoro di De Paolis ha condotto a 17 processi e 57 condanne all’ergastolo, facendo finalmente luce su una lunga storia di rimozione e occultamento.

"Molti dei criminali erano già morti, ma tanti erano ancora in vita, tra gli 80 e i 100 anni, perfettamente lucidi – ha raccontato il magistrato –. Mi sono recato in mezza Europa, soprattutto in Germania e Austria, per cercarli. Per anni hanno nascosto alle loro famiglie e conoscenti il loro passato di sangue. Anche nella guerra, che è una situazione eccezionale, non ci si può dimenticare di essere umani. Ecco perché gli Stati hanno cercato di limitare la disumanità con delle regole. Non sarebbe consentito uccidere persone inoffensive: donne, bambini, anziani, malati, prigionieri. Il diritto umanitario si occupa di questi soggetti. Non è vero che in guerra tutto è permesso".

Proprio in questo momento, tormentato dai pensieri su certe atrocità, il procuratore interrompe poiché incapace di trattenere l’emozione: "Mi commuovo perché, oltre ad aver conosciuto molti nazisti, ho incontrato anche tanti sopravvissuti. Per anni ho visto attraverso i loro occhi e ascoltato attraverso le loro voci, percependo il loro immenso dolore", ha detto, mentre la platea di studenti gli tributava un applauso.

L’incontro si è concluso con le domande degli studenti, che hanno dimostrato grande interesse per il tema affrontato. Tra loro, Alessandro Davoli e Beatrice Maestri, del liceo ‘Matilde di Canossa’, hanno sottolineato quanto sia fondamentale approfondire episodi spesso dimenticati: "Ci hanno colpito molto le storie delle stragi avvenute in Italia, che nelle narrazioni sulle atrocità della Seconda Guerra Mondiale vengono spesso tralasciate. È importante ricordare questi eventi per rendere giustizia ai civili uccisi ingiustamente e ai caduti della Resistenza".

Dello stesso parere Asia Caliò e Greta Braglia, del liceo ‘Piero Gobetti’, che hanno riflettuto sul valore della memoria storica: "Quando il procuratore De Paolis ci ha parlato dei vari processi ai criminali nazisti è stato molto interessante, soprattutto quando ha raccontato di come nessuno dei colpevoli si sia mai davvero pentito, anzi, continuavano a difendere le loro azioni. Eventi come questo sono fondamentali per ricordare chi ha lottato e sacrificato la propria vita per la libertà di cui godiamo oggi e per evitare che certi errori si ripetano". Prima di congedarsi, De Paolis ha voluto lasciare un ultimo messaggio ai ragazzi: "Quello che ho potuto constatare conoscendo centinaia di sopravvissuti è che il dolore non va in prescrizione, dura per sempre. Per questo abbiamo il dovere di cercare la giustizia: chi ha perso i propri genitori rimarrà orfano per sempre e chi si è macchiato di questi crimini non può essere assolto solo perché il tempo è passato. Non è il tempo a stabilire i tempi della giustizia".