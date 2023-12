Caccia alla mamma. Resta l’unica latitante

Nazia Shaheen, condannata all’ergastolo assieme al marito Shabbar Abbas, resta l’unica latitante. Di lei sono stati fatti ritratti contrastanti. Per il pubblico ministero Laura Galli, la madre di Saman "è una vittima del marito che la picchiava, ma ha aderito a quei valori ed era convinta che Saman fosse morta per colpa sua, perché era una pazza e una disgrazia per la famiglia". Quando Saman dice che non vuole sposare il cugino in Pakistan, Shaheen "ribatte che non è una sua decisione". E ha partecipato alla riunione "in cui si pianificò la morte della figlia". Per il pm "non ci sono differenze" tra lei e il marito. L’avvocato Liborio Cataliotti, difensore dello zio Danish Hasnain, ha dato una possibile ricostruzione alternativa, sostenendo che, dopo la mezzanotte del primo maggio 2021, "le telecamere inquadrano Shabbar mentre estrae dalla tasca una cosa, dandola a Nazia, cioè un oggetto srotolabile come un foulard": a suo dire i tempi e i movimenti davanti alla casa non sarebbero incompatibili con il fatto che possa essere stata lei a uccidere la figlia. Una tesi che l’avvocato Simone Servillo, che assiste l’imputata, ha respinto: "Nei 57 secondi in cui Nazia sta fuori non è verosimile che l’abbia strangolata".

al. cod.