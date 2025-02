Caccia irregolare, scattano le sanzioni

Si chiama ’Fauna Sicura 2025’ l’operazione che i carabinieri forestali dell’Emilia-Romagna hanno svolto in regione: 555 i controlli (di cui 127 nelle province di Modena e Reggio) mentre il valore delle sanzioni ha superato i 4000 euro.

Le infrazioni contestate hanno riguardato principalmente violazioni per la mancata annotazione sul tesserino regionale della giornata di caccia, la "mancata rimozione dell’appostamento temporaneo e dei materiali usati derivati dall’attività venatoria al termine della giornata (compresi i richiami e gli stampi)" e il "mancato rispetto delle distanze da abitazioni, immobili e fabbricati durante l’esercizio venatorio".

Nei territori dell’alto Appennino, i controlli sono stati incentrati in particolare al contrasto di pratiche venatorie illecite, come l’utilizzo dei richiami elettroacustici e reti da uccellagione, per la cattura deglu uccelli migratori. In merito al prelievo venatorio degli ungulati, i carabinieri forestali hanno rivolto particolare attenzione nel controllo delle diverse squadre di cacciatori impegnate in battute di caccia collettive al cinghiale svolte con l’ausilio di cani.

s.b.