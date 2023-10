Cadavere ancora senza identità: "Il paese è profondamente toccato"

Proseguono le indagini per dare un’identità all’uomo trovato cadavere sabato mattina al piano terra di uno degli stabili fatiscenti dell’ex Conserviera Europa, a due passi dalla stazione ferroviaria di via Marconi. Lo stato del corpo - rimasto esposto per diversi giorni - non permetteva con certezza di stabilire se si tratti di una vittima di violenza o di overdose oppure se il decesso sia da imputare a cause naturali come malattia o inedia; l’esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Isabella Chiesi, che coordina le indagini, aiuterà a capire a grandi linee anche la provenienza etnica dell’uomo, accanto al quale sono stati rinvenuti dei documenti.

Nessuno ad oggi ha reclamato i resti, anche se vi sono persone scomparse da alcuni mesi, tra cui un 57enne di Basilicagoiano che per l’ultima volta era stato proprio visto incamminarsi verso Sant’Ilario.

Il giallo più che choc ha suscitato compassione tra i cittadini santilariesi. In tanti pensano che si possa trattare di un emarginato senzatetto oppure di un tossicodipendente morto in solitudine, forse di stenti.

Di questo sentimento si è fatto portavoce il sindaco Carlo Perucchetti: "Come paese siamo profondamente toccati da quanto accaduto. Episodi come questo sono casi estremamente rari in una comunità come la nostra dove, a partire dall’amministrazione, per passare al volontariato organizzato, laico o cattolico, si è formata una rete che nella quasi totalità dei casi permette anche a chi si trova nelle situazioni più delicate di avere un conforto, un aiuto per vivere in una situazione di dignità".

Il corpo è stato scoperto in un immobile ancora della famiglia originariamente proprietaria di tutta l’ex Conserviera Europa, che in parte è stata acquisita dal Comune e dove - insieme alla Provincia - realizzerà la nuova sede dell’Ipsia "Silvio D’Arzo".