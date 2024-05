Cade con la bici, soccorsa 40enne. E nel pomeriggio auto si ribalta: altre due persone in ospedale

Tre persone sono rimaste ferite in incidenti stradali avvenuti ieri a Correggio.Verso le 8.30 una donna quarantenne è rimasta ferita in una caduta in bici nella zona industriale di Correggio, in via Oratorio, vicino all’incrocio con via della Costituzione.

Secondo i primi accertamenti, sembra che si sia trattato di una caduta autonoma di una donna in bicicletta, forse a causa di una perdita di equilibrio avvenuta all’improvviso. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Pianura reggiana, mentre gli operatori della Croce rossa hanno prestato le prime cure prima del trasporto in ospedale, con traumi di media gravità.

E nel pomeriggio un’autovettura Opel, condotta da un uomo di 49 anni, si è ribaltata in via Pozzo Pontuto, sempre a Correggio. Due i feriti, portati in ospedale, pure loro con traumi di media gravità. Rilievi eseguiti dalla polizia locale.