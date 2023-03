Cade con la bicicletta Donna portata in ospedale in condizioni gravi

Una donna ultra ottantenne è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma dopo una caduta in bici, avvenuta dopo le 16 di ieri invia della Repubblica, all’altezza del condom,inio al numero civico 16 (nella foto il luogo dell’incidente).

La pensionata ha improvvisamente perso il controllo della bici (non si esclude un improvviso malore) per poi cadere in modo violento sull’asfalto riportando un trauma cranico.

Sul posto l’ambulanza della Croce azzurra di Poviglio, automedica di Guastalla, oltre all’elisoccorso atterrato in un piazzale accanto al vicino cimitero del paese.

Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in ospedale in condizioni che apparivano decisamente gravi.

Per svolgere accertamenti, sul luogo dell’incidente è arrivata anche una pattuglia della polizia locale della Bassa Reggiana.