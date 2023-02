Cade con la mini moto sulla pista Grave un baby pilota di 13 anni

Un tredicenne ha riportato un grave trauma dopo una caduta con la mini moto da enduro nella pista da cross a Rio Rocca di Castellarano. L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30 di ieri nel circuito denominato Cross Valley. Gli addetti hanno chiamato immediatamente il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica; il personale sanitario ha prestato le prime cure al baby pilota e vista la tenera età, è stato trasportato in codice rosso all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio dov’è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. "Gli faceva molto male una caviglia, ma non dovrebbe essere nulla di grave, per fortuna", ha spiegato in serata Mirco Tincani, presidente del motoclub che spesso ospita atleti o aspiranti tali da tutta Italia. Ieri non era in corso alcuna manifestazione o evento, ma semplicemente le porte erano aperte a chi possiede una licenza per allenarsi sulla pista.

Qui non è la prima volta che accadono incidenti analoghi, anche se ovviamente la disciplina sportiva richiede di mettere in conto l’eventualità. L’ultimo si è verificato il 22 novembre scorso dove sempre un minorenne, dopo una caduta, aveva riportato traumi di media gravità e, vista la delicatezza, era stato trasportato in elicottero al Maggiore di Parma. Stessa cosa era accaduta nel giugno scorso, con un altro ragazzino portato sempre nella città ducale. Quasi un anno fa invece due bambini aspiranti centauri di 8 e 9 anni, erano rimasti feriti gravemente.

dan. p.