1 In via Canolo

Soccorsi mobilitati, verso le 9,40 di ieri, per un uomo che ha sbandato in scooter, finendo fuori strada, mentre stava percorrendo via Canolo, alla prima periferia di Correggio.

2 L’allarme al 118

Sono stati alcuni passanti a scoprire l’incidente e a dare l’allarme al 118, facendo intervenire sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale insieme al personale sanitario.

3 In ospedale a Reggio

Il ferito è stato sottoposto ai primi accertamenti e poi trasportato in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi di media gravità. Non risulta in pericolo di vita.