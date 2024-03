Cade da cavallo, paura per un 67enne: portato all’ospedale di Parma

Soccorsi mobilitati nel tardo pomeriggio di ieri in strada Porto a Reggiolo, dove un uomo di 67 anni, abitante in paese, si è ferito cadendo da cavallo, mentre stava percorrendo un argine, in aperta campagna. Sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa con l’autoinfermieristica e l’elisoccorso di Parma. Non è stato facile raggiungere l’infortunato, in quando si trovava distante dalle carraie praticabili con l’ambulanza. I soccorritori hanno dovuto percorrere un lungo tragitto a piedi. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato al Maggiore di Parma. Non risulta in pericolo di vita.