Cade da cavallo: ragazza ferita

Soccorsi mobilitati ieri mattina alle porte di Cadelbosco Sotto, in via Quarti, dove si è verificato un infortunio all’interno di struttura di maneggio per cavalli. Si è trattato di una accidentale caduta, che ha provocato il ferimento di una ragazza – maggiorenne – che ha riportato un trauma cranico a causa dell’impatto con il terreno. Immediato l’allarme partito dall’interno della struttura, con l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Bagnolo e dell’automedica di Reggio, raggiunti dall’elisoccorso di Parma. Dopo le prime cure, la persona infortunata è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni giudicate di media gravità. Non risulta essere in pericolo di vita. Il corretto uso del casco di protezione ha limitato gli effetti della caduta.