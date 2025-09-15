Cade da quattro metri d’altezza. Escursionista 68enne ricoverata

Cade durante un’escursione sulla Pietra di Bismantova facendo un volo di circa quattro metri: donna ricoverata all’ospedale di Parma. Il fatto è avvenuto ieri alle ore 13 circa, quando una signora 68enne originaria di Trieste stava affrontando, con il compagno, la via dell’arrampicata Pincelli-Brianti.

Si tratta di una delle vie più frequentata da esperti scalatori della Pietra di Bismantova. La donna era in cordata con il suo compagno; all’inizio della scalata, probabilmente per mancata presa, è precipitata al suolo riportando un trauma piuttosto serio.

Immediato l’intervento della squadra del Soccorso Alpino tra cui un medico che si trovava alla Pietra che ha prestato le prime cure all’infortunata escursionista. Hanno collaborato anche i vigili del fuoco di Castelnovo Monti intervenuti sul posto.

Una volta messa in sicurezza, la donna è stata portata al punto base dove e caricata sulla barella della Croce Verde.

Viste le condizioni dell’escursionista, la quale presentava un politrauma piuttosto serio, i sanitari hanno ritenuto opportuno allertare anche l’eliParma che nel frattempo è atterrato nella piazzola di Castelnovo Monti.

La donna, che per fortuna non risulta in pericolo di vita, è stata quindi trasportata all’ospedale Maggiore di Parma per gli accertamenti del caso.

Settimo Baisi