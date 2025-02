Cade da quattro metri mentre sta pulendo dei vetri. In gravi condizioni una donna polacca di 50 anni

Un volo nel vuoto, da un’altezza di oltre 3-4 metri, dal primo piano di una abitazione, ieri pomeriggio nel centro abitato di Correggio. Grave una donna di 50 anni, di origine polacca. E’ accaduto poco dopo le 15,30 in un appartamento di via Fratelli Cervi. Sono stati alcuni residenti nel quartiere ad accorgersi di quanto accaduto. In particolare, dagli uffici di una azienda vicina si sono accorti subito di quanto si era verificato, dando tempestivamente l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’autoinfermieristica del vicino ospedale, giunta in via Fratelli Cervi in pochi minuti, l’ambulanza della Croce rossa di Bagnolo e l’automedica della Bassa.

A loro si è aggiunto anche il personale dell’elisoccorso di Parma, atterrato al vicino campo sportivo di via Fazzano. Secondo i primi accertamenti, svolti dai carabinieri, risulta che la donna sia scivolata da una scaletta mentre stava effettuando operazioni di pulizia ai vetri di una finestra, cadendo nel vuoto. Dopo le prime cure la donna – apparsa in condizioni critiche ma risultata cosciente durante le prime fasi del soccorso – è stata trasportata in volo all’ospedale Maggiore di Parma per far fronte a un trauma cranico e ad altre contusioni. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica della caduta.

a. le.