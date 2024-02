Cade da un albero: grave 46enne

Soccorsi mobilitati verso le 14.45 di ieri alla periferia di Rio Saliceto, zona di via Fossatelli, in località Cà de Frati, dove un uomo di 46 anni è caduto accidentalmente da una scala, da circa tre metri, mentre era impegnato nella potatura di un albero. Subito dopo l’infortunio è scattato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Correggio, l’autoinfermieristica e il personale dell’automedica. Dopo le prime cure sul posto, il ferito (rimasto cosciente) è stato caricato in ambulanza e trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni piuttosto serie, pur se da una prima valutazione non pare essere in pericolo di vita.