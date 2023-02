Cade da una giostra e batte la testa. Paura per un diciassettenne

E’ caduto accidentalmente da una giostrina, al parco Augusto Daolio, in centro a Novellara.

Per la botta alla testa, per alcuni istanti è rimasto sotto choc, tendendo a svenire. E questo ha fatto scattare l’allarme per un ragazzo di 17 anni, residente in un paese della Pianura Reggiana, che stava trascorrendo in compagnia il sabato sera, al parco pubblico novellarese.

Gli amici che erano con lui hanno dato l’allarme. Sono arrivati al parco l’ambulanza della Croce rossa locale, il personale dell’autoinfermieristica, oltre alla polizia locale della Bassa per eseguire accertamenti, confermando l’accidentalità dell’episodio.

Già durante il trasporto, il giovane ha dato segni di ripresa e non risulta essere in pericolo di vita. E’ stato portato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio.

Non essendoci i familiari, è stato un agente a recarsi con lui in ospedale.