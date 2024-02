Cade da una scala: ferito 61enne. Trasportato in pronto soccorso

Si è temuto il peggio, ieri pomeriggio verso le 16, per un operaio di 61 anni, residente a Reggio, che era impegnato al lavoro in un cantiere per la ristrutturazione di un’abitazione in via Cisa, nel centro storico di Guastalla. L’uomo, per cause accidentali, è caduto mentre era su una scala interna, ha riportato traumi vari, tra cui una ferita lacero-contusa al volto. I colleghi di lavoro del cantiere hanno dato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha mobilitato subito l’ambulanza della Croce rossa locale, giunta sul luogo dell’infortunio col personale dell’autoinfermierstica dell’ospedale di zona. L’operaio ferito è stato medicato direttamente sul posto e accompagnato in ambulanza al vicino pronto soccorso per completare gli accertamenti clinici. Durante le fasi del soccorso è sempre rimasto cosciente e non sembra aver riportato traumi a organi vitali. Non risulta essere in pericolo di vita. Mobilitato anche l’elisoccorso di Parma, poi fatto rientrare in quanto le condizioni del ferito non state ritenute critiche. L’episodio, come da prassi in questi casi, è stato segnalato alla Medicina del lavoro.