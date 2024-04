Cade dal fasciatoio: paura per un bimbo di quattro mesi

Reggiolo (Reggio Emilia), 10 aprile 2024 – Momenti di forte preoccupazione, ieri mattina in una abitazione di Reggiolo, in seguito a una caduta accidentale che ha interessato direttamente un bambino di appena quattro mesi di vita, finito sul pavimento mentre si trovava sul fasciatoio, da poco più di un metro d’altezza.

Dunque, un’altezza piuttosto limitata, ma è scattato l’allarme in quanto il piccolo, subito soccorso dai familiari, nella caduta ha battuto la testa, in particolare la parte destra della fronte. Inoltre, forse per un trauma al braccio destro, il bambino inizialmente non era in grado di muovere l’arto, probabilmente condizionato dal dolore.

Il piccolo è sempre rimasto cosciente, piangendo per il dolore e per il comprensibile spavento che ha avuto al momento della caduta. Sul posto, verso le 7.30 di ieri mattina in una abitazione in località Brugneto di Reggiolo, sono arrivati in fretta gli operatori dell’ambulanza di Reggiolo con il personale dell’autoinfermieristica di Guastalla.

Dopo le prime cure, per la perdurante assenza del reparto di Pediatria all’ospedale di Guastalla, si è reso necessario il trasferimento in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio, per ulteriori accertamenti specialistici. Il bambino risulta aver manifestato segni di evidente ripresa e non risulta in pericolo di vita.

Un simile episodio era accaduto la sera prima in val d’Enza, con una bambina di un anno trasferita in ospedale a Parma a bordo dell’elisoccorso, per far fronte a un trauma facciale.