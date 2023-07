Cade dal letto, dà l’allarme

E’ caduta mentre scendeva dal letto, nella sua abitazione in centro a Luzzara. E non riusciva più a rialzarsi. Per fortuna la pensionata ottantenne, che abita da sola, si è ritrovata vicino al telefono, con il quale, l’altra mattina all’alba, è riuscita a contattare urgentemente la figlia. Ma sul posto non c’era possibilità di entrare con tutte le porte e finestre ben chiuse dall’interno. Perfino la porta della camera risultava chiusa. A quel punto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del vicino distaccamento volontari, attivo in paese, che ha permesso di entrare da una porta finestra, per poi aprire anche la porta interna. Sul posto i soccorsi sanitari – con medico e ambulanza – hanno effettuato le prime cure, per poi trasferire la pensionata in ospedale: con vari traumi ma non in pericolo di vita.