Cade dal trattore e si lussa una spalla

di Francesca Chilloni

Nuovo infortunio in collina durante lavori agricoli: un coltivatore diretto di 69 anni è stato ricoverato al Santa Maria Nuova con l’eliamblanza. L’uomo non è in pericolo di vita, anche se quando è stato dato l’allarme al 118 le sue condizioni fisiche sembravano peggiori. È avvenuto poco prima delle ore 16,30, nella zona tra Trinità e Roncaglio di Canossa, in un terreno in pendenza dove l’uomo a bordo del suo trattore stava movimentando delle rotoballe di fieno. In un primo momento sembrava che, spostando un ballone, questo gli fosse rotolato addosso schiacciandolo. L’infortunio invece sarebbe avvenuto mentre il 69enne si apprestava a scendere dal trattore: sarebbe caduto a terra, lussandosi una spalla, non è chiaro se colpito o meno dalla rotoballa. Si tratta di "pacchi" del peso anche di 10 quintali. Sul posto sono accorsi un’ambulanza, i carabinieri della stazione di Casina ed i tecnici della Medicina del lavoro. A loro e ai militari il compito si svolgere gli accertamenti e l’esatta verifica dei fatti. L’infortunato trasportato in ospedale a Reggio con l’elicottero.

Un agricoltore 69enne aveva perso la vita in un infortunio analogo il 17 novembre scorso, a Rondinara di Scandiano, quando era stato investito da uno dei balloni. Secondo i datI dell’Ausl reggiana, il comparto Agricoltura registra il numero di decessi più alto per quanto concerne gli infortuni sui luoghi di lavoro. Ed è il trattore a determinarne oltre il 60%, anche a livello nazionale. Il ribaltamento del mezzo rappresenta la modalità più frequente di incidente.