Cade dalla bicicletta. Gravissima ciclista di 60 anni. Portata in codice rosso a Pisa

Ha perso il controllo della bicicletta in un tratto in discesa della galleria del Castellaccio nel territorio comunale di Seravezza al confine con quello di Stazzema, Viareggio. E nella rovinosa caduta a terra ha riportato un forte trauma cranico che ha consigliato gli operatori del 118 di far intervenire l’elicottero Pegaso che ha poi portato la donna ferita all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio poco dopo le 15.30. La donna ferita ha 60 anni e proviene da Reggio Emilia, era insieme ad altri tre amici con i quali in bicicletta stava affrontando un ampio giro delle colline e delle montagne versiliesi.

Per cause tutte da accertare però la donna ha perso il controllo della bici ed è caduta a terra, battendo la testa. Lì per lì le sue condizioni non sembravano particolarmente gravi ai primi soccorritori, fra cui una veterinaria: era cosciente anche se con vuoti di memoria per i quali non ricordava nulla di quanto accaduto.

All’arrivo dell’automedica allertata dalla sala operativa del 118, le condizioni si sono aggravate. La donna ha perso conoscenza per qualche minuto, per cui è stato necessario intubarla e richiedere l’intervento dell’elicottero Pegaso. Appena la ferita è stata stabilizzata, si è provveduto al trasferimento in elicottero a Cisanello dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata.

Non distante da dove è avvenuto l’incidente, due anni fa, nella galleria del Vestito (che divide Seravezza da Massa) avvenne invece l’incidente stradale in cui perse la vita, in moto, un diciottenne di Massa. Nella caduta rimase gravemente ferito anche un 14enne che era in moto con lui.