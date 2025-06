Cade dalla scala durante i lavori in giardino. Pensionato portato con l’eliambulanza a Parma

Momenti di grande paura e apprensione ieri pomeriggio a La Vecchia per un uomo di 83 anni caduto da una scala in legno nel giardino della sua abitazione in via Carlo Alberto dalla Chiesa nella zona delle scuole elementari. E’ successo poco prima delle 16. Il pensionato si trovava all’esterno della sua casa per svolgere dei lavori. Era da poco rientrato a casa dopo aver partecipato a un funerale in parrocchia a La Vecchia. La moglie ha assistito all’infortunio domestico: ha poi lanciato l’allarme e sono arrivati alcuni vicini. E’ stato attivato il 118: l’83enne è stato poi prontamente assistito dai volontari di un’ambulanza della Croce Rossa del comitato di Casina, dal personale dell’automedica e pure dall’elisoccorso atterrato nel vicino parcheggio situato in via Francesco Lolli sulla strada che conduce nella frazione vezzanese di Montalto. Molte le auto in transito sull’arteria che hanno notato l’elicottero e si sono allarmate. Il ferito, rimasto cosciente, è stato subito sottoposto alle prime cure da parte degli operatori del 118. E’ stato stabilizzato e con il velivolo è stato urgentemente portato, in codice rosso, all’ospedale di Parma per essere successivamente sottoposto alle cure del caso. Ieri sera erano ancora in corso gli accertamenti dei sanitari.