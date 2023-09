Cade dalla scala, grave una 55enne

Una donna di 55 anni è rimasta gravemente ferita mentre stava tinteggiando un capanno adiacente l’abitazione, alla prima periferia di Reggiolo. E’ stata forse una perdita di equilibrio, mentre era in cima a una scala, a provocare la caduta, da un’altezza di almeno 2-3 metri. Al momento dell’infortunio domestico non erano presenti testimoni. E’ stata una parente, arrivata poco dopo, a scoprire la donna a terra, in stato di choc, con gli abiti in parte sporchi della vernice colorata che stava usando per la tinteggiatura.

La donna non ricordava quanto accaduto e neppure da quanto tempo era a terra, ferita. Secondo una prima ipotesi, l’infortunio doveva essere avvenuto oltre mezz’ora prima. Sono scattati i soccorsi, con la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale con il personale dell’autoinfemieristica di Guastalla. Le condizioni della donna sono apparse piuttosto preoccupanti, soprattutto per uno stato confusionale che appariva in fase di sviluppo. I soccorritori, dopo aver caricato la donna in ambulanza, si sono diretti in urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio: si temeva soprattutto l’effetto del trauma cranico, che poteva aver provocato una possibile emorragia interna.

Rischio avvalorato pure dalla perdita di coscienza della paziente, avvenuto proprio mentre era in corso il trasporto verso il pronto soccorso dell’arcispedale cittadino. La donna è stata poi ricoverata in condizioni giudicate gravi, avviando le previste terapie.

Antonio Lecci