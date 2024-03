Cade dalla sedia e batte la testa. Paura per un dodicenne a scuola

Momenti di paura, ieri mattina, per un bambino di 12 anni che frequenta la scuola elementare di Boretto, accidentalmente caduto dalla sedia, mentre era in classe. È accaduto poco dopo le 10,30. Secondo quanto si è potuto apprendere, l’alunno deve aver perso l’equilibrio. Nella caduta ha battuto la testa. Immediato l’intervento del personale scolastico, mentre veniva richiesto – come da prassi in questi casi – l’intervento dei messi di soccorso sanitario, con la centrale operativa del 118 che ha inviato alla scuola di via Firenze l’ambulanza della Croce rossa con il personale dell’autoinfermieristica. Dopo le prime cure, il dodicenne è stato caricato in ambulanza e trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio, accompagnato dall’infermiere. Non è stato possibile il trasporto al più vicino centro sanitario di Guastalla, in quanto all’ospedale della Bassa non è ancora stato ripristinato il reparto di Pediatria. L’alunno è stato portato in ospedale con un trauma di media gravità: durante il soccorso è sempre rimasto cosciente e non risulta in pericolo di vita.