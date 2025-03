Cade dalla seggiovia. Uomo di 70 anni si rompe il femore

Caduta accidentale ieri alla stazione sciistica di Cerreto Laghi: uno sciatore di circa 70 anni è caduto all’arrivo della seggiovia procurandosi un trauma con probabile frattura al femore. Immediato l’intervento del soccorso in pista, curato dagli agenti della Polizia di Stato che hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso di Pavullo, giunto poco dopo sulle piste. Il servizio sanitario ha provveduto a stabilizzare l’infortunato sul posto, quindi trasferito a bordo dell’elicottero, stato portato all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia con codice 2, l’uomo non è in pericolo di vita. L’infortunato è un 70enne residente nell’Appennino che conserva la passione per lo sci e che conosce bene le piste.

s. b.