Cade dalle scale e muore pensionata di 90 anni

È rovinata lungo una rampa di scale, di oltre una decina di gradini. Immediato il soccorso per una pensionata di 90 anni, Sonia Siliprandi, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. È accaduto l’altra sera a Luzzara, nell’abitazione di stradello Zucchero, a ridosso del centro storico. Sono stati i familiari che erano con lei a dare l’allarme al 118, con l’intervento sul posto dell’ambulanza della Croce rossa di Guastalla e dell’automedica giunta da Novellara. La caduta, accidentale, è avvenuta forse per una scivolata, senza escludere neppure che alla base della perdita di equilibrio possa esserci stato un improvviso malore. Sonia Siliprandi, vedova Artoni, lascia le figlie Vania e Stefania, le sorelle Antonietta e Lucia, altri parenti. La famiglia della pensionata è nota per la gestione dell’azienda Omal, specializzata in utensileria meccanica e attiva dall’inizio degli anni Quaranta. I funerali, affidati all’agenzia Bernardelli, sono fissati per domani, martedì, alle 15 dall’abitazione per la chiesa e il cimitero di Luzzara. Stasera alle 19 la recita del rosario in chiesa. Eventuali offerte a favore dell’Associazione prevenzione tumori di Guastalla.