Cade e batte la testa, paura per un 50enne a Novellara

Novellara (Reggio Emilia), 22 giugno 2023 - Una caduta improvvisa, con la testa che batte contro il cordolo del marciapiede. Forse un malore alla base dell’episodio, avvenuto verso le 19 di ieri in centro a Novellara, in via Brodolini. Un residente ha visto l’uomo, un cinquantenne residente nel quartiere, che rovinava a terra, mentre era a spasso con il suo cane. Dopo la caduta, il cinquantenne ha perso i sensi, con la situazione clinica apparsa piuttosto grave. E’ stato un vicino di casa, che era nel cortile esterno dell’abitazione, a notare la situazione di emergenza, dando subito l’allarme alla centrale operativa del 118. Sono stati mobilitati l’ambulanza della Croce rossa locale, l’automedica di Guastalla, l’elisoccorso di Parma, atterrato al campo sportivo, a poche centinaia di metri di distanza. Dopo le prime cure, il cinquantenne ha ripreso i sensi. Ma è stato comunque trasferito in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma per essere sottoposto a ulteriori accertamenti.