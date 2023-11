Cade e batte la testa. Paura per un ragazzino

Si sono vissuti momenti di forte preoccupazione, l’altra sera a Guastalla, per un bambino di otto anni, residente nella Bassa, rimasto ferito in una caduta accidentale avvenuta mentre si trovava nella struttura sportiva dell’anello di atletica, in via Sacco a Vanzetti a Pieve di Guastalla.

L’allenamento pomeridiano era ormai concluso e alcuni ragazzini si stavano preparando a rientrare a casa. Ma mentre stavano giocando, saltellando, su un grosso materasso da salto in alto, uno di loro ha perso l’equilibrio, cadendo a terra e battendo la testa. Immediato l’intervento di un istruttore in forza alla locale società Atletica Guastala: "Il ragazzino non ha mai perso conoscenza – racconta – ma sembrava in stato di choc, forse per lo spavento rimediato nella improvvisa caduta. Abbiamo prestato un primo soccorso, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari. Con le ambulanze della Croce rossa locale impegnate su altri servizi, è stato necessario attendere quella di Novellara, a cui si è aggiunto il personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale guastallese. Per fortuna, le condizioni del bambino sono apparse in miglioramento, facendo tirare un sospiro di sollievo ai tutti i presenti nella struttura sportiva, oltre che alla madre, nel frattempo arrivata sul posto. Dopo le prime cure, il bambino è stato tranquillizzato e poi trasferito in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio, visto che nel vicino ospedale guastallese il reparto di Pediatria non è ancora stato riattivato dopo l’emergenza Covid. Le sue condizioni non risultano essere preoccupanti.

Antonio Lecci