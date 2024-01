Cade e resta a terra per ore: trovato dal fratello e soccorso

Lo ha trovato il fratello, sdraiato sul pavimento con traumi vari dovuti a una caduta accidentale, avvenuta tempo prima. È accaduto ieri mattina, quando un pensionato è andato a far visita al fratello, ultra 80enne, appena fuori il centro di Santa Vittoria di Gualtieri, trovandolo a terra, in stato di choc. L’uomo era caduto già da ore, probabilmente dalla sera precedente. Ma non era riuscito a dare l’allarme. Ha trascorso la notte in quella scomoda posizione, fino a essere finalmente trovato dal familiare, il quale ha subito richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce rossa locale, con gli operatori che si sono accorti delle condizioni giudicate "critiche" del pensionato, forse caduto a causa di un precedente malore. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto anche il personale dell’automedica giunto dalla sede di Novellara, per garantire le prime importanti cure. Dopo i vari trattamenti sanitari, il pensionato è stato caricato in ambulanza e trasferito d’urgenza al pronto soccorso di Guastalla, ancora in uno stato di choc.