Cade e resta bloccata per terra. Salvata un’anziana che vive sola

Non rispondeva alle telefonate e neppure apriva la porta di casa. Tra i parenti è subito emerso il sospetto che potesse essere accaduto qualcosa di grave. Ed è scattato l’allarme ai soccorsi. È accaduto l’altra sera verso le 21 nel quartiere Baccanello di Guastalla.

Una pensionata di 83 anni non rispondeva dall’interno della sua abitazione. Per questo sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce rossa locale e il personale dell’autoinfermieristica. A loro si sono aggiunti pure i vigili del fuoco del vicino distaccamento di via Allende.

È stata proprio la squadra del 115 ad aprire la porta, permettendo al personale sanitario di accedere all’abitazione per soccorrere la pensionata, che era distesa a terra nella camera da letto, bloccata in quella posizione dopo essere caduta, forse a causa di un malore improvviso. La donna pare fosse in quella posizione dalla serata di Ferragosto.

Solo dopo circa ventiquattro ore è stata finalmente soccorsa e tolta da quella posizione, che per lei stava diventando scomoda, oltre che dolorosa. Dopo le prime cure è stato disposto il trasferimento in ambulanza al vicino pronto soccorso, per completare gli accertamenti.

Le condizioni generali della pensionata non risultano preoccupanti. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale per accertamenti.

Antonio Lecci