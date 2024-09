Cade e sbatte la testa mentre fa una passeggiata

Ancora un infortunio ad una signora per caduta in montagna: nel tardo pomeriggio di ieri una 70enne di Ramiseto, comune Ventasso, che si era recata a Succiso per fare una passeggiata in alta quota. Dopo aver seguito in auto la strada alpestre Succiso-Collagna, ha parcheggiato l’auto su un promontorio fino al passo della Scalucchia (1465 metri di quota) con l’intento di fare una passeggiata in messo alla natura circondata da faggete. Appena lasciata l’auto ai bordi della strada, la 70enne è scesa dall’auto e subito è caduta accidentalmente sbattendo violentemente la testa a terra sbattendo la testa accusando un trauma cervicale con una seria ferita al cranio. La donna ha prontamente chiamato il 112 dei carabinieri che hanno attivato la centrale del 118 soccorso e il Saer stazione monte Cusna che ha inviato sul posto una squadra di tecnici tra cui due medici che hanno prestato in luogo le prime cure alla 70enne infortunata. Il luogo dell’incidente è avvenuto a circa 50 metri dalla strada carrozzabile dove è arrivata l’ambulanza della Croce Verde Alto Appennino di Busana che ha preso in carico la paziente per portarla all’ospedale Sant’Anna di Castelnuovo nè Monti. Sono intervenuti prontamente sul posto anche i carabinieri della stazione di Ramiseto. Poichè la 70enne era sola in una zona molto distante dai centri abitati e alquanto impervia con forte rischio di temporale in atto sul crinale dell’Appennino, ha pensato di chiamare il 112 carabinieri il cui operatore ha attivato il 118 soccorso e il Soccorso Alpino della stazione Monte Cusna che subito si sono messi in movimento ed hanno raggiunto in breve tempo la località dove la donna aveva parcheggiato la propria auto, subito a valle del Passo della Scalucchia, a metà strada fra Succiso e Valbona, frazioni del comune di Ventasso. E’ stato un brutto incidente per la 70enne di Ramiseto, per di più avvenuto in un luogo sperduto dell’alto Appennino. Settimo Baisi