Cade e si fa male ad un gamba. Intervento del Saer al rifugio Segheria

Nel pomeriggio di ieri il soccorso alpino è intervenuta al rifugio Segheria per aiutare un 46enne che, a seguito di una caduta, ha riportato un infortunio alla caviglia. L’uomo stava percorrendo il sentiero 605D insieme alla moglie quando è caduto. Fortunatamente i due sono riusciti a raggiungere il rifugio e a contattare i soccorsi. I tecnici del Saer, giunti con la jeep, hanno caricato il paziente e lo hanno trasportato in località Case Cattalini di Civago dove ad attenderlo c’erano ambulanza e vigili del fuoco. L’uomo è stato portato in condizioni lievi all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti.