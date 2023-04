Cade e si ferisce facendo motocross

E’ rovinato a terra mentre faceva cross in moto, in un campo agricolo di sua proprietà, in via San Biagio, il pomeriggio di Pasqua, a Correggio. Sono stati i familiari a dare l’allarme al 118, che ha inviato l’ambulanza della Croce rossa locale, il personale dell’automedica, ma anche l’elisoccorso di Parma, preoccupati le condizioni dell’uomo che inizialmente sembravano piuttosto critiche. L’uomo, 58 anni, ha poi dato segni di ripresa, anche se sotto choc per quanto accaduto.

Dopo la prima assistenza è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma e sottoposto alle cure del caso. Secondo i primi accertamenti, avrebbe riportato traumi piuttosto seri, ma non risulterebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della caserma di Correggio per accertamenti sull’incidente, che non sembra aver coinvolto nessun altra persona o veicolo.

a.le.

nelle foto i soccorsi