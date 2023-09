Cade e si rompe un femore a Cerreto: intervento del Soccorso Alpino

Complesso intervento per la stazione monte Cusna del Soccorso Alpino e Speleologico che ha recuperato una signora, nella zona boschiva sopra Cerreto Laghi, a seguito di una rovinosa caduta.

La donna (settantenne e residente a Reggio) si trovava in una zona boschiva molto fitta sopra Cerreto Laghi, verso il monte La Nuda, quando a seguito di una rovinosa caduta ha riportato una probabile frattura al femore. A dare l’allarme sono stati due giovani che si trovavano nel bosco ed hanno sentito la donna. Sul posto è giunta una squadra della stazione monte Cusna del Soccorso Alpino in cui erano presenti anche i sanitari: questi ultimi hanno stabilizzato la signora che successivamente è stata posta su barella portantina dai volontari e, con l’ausilio di corde e tecniche alpinistiche, è stata trasportata per circa 1 ora (per una distanza di circa 3km) fino all’ambulanza.