Cade e subisce un trauma alla testa. Soccorso un bambino di sette mesi

Sono stati momenti di forte apprensione quelli verificatisi nel primo pomeriggio di ieri in una abitazione alle porte del centro abitato di Boretto, dove un bimbo di appena sette mesi ha perso i sensi dopo una accidentale caduta dal passeggino su cui si trovava.

Un colpo rimediato alla testa ha fatto temere il peggio, con i familiari che hanno subito chiesto l’intervento dei soccorsi quando il bimbo è sembrato in stato di choc a causa del trauma cranico.

Sono stati immediatamente mobilitati i soccorsi con l’ambulanza della Croce rossa, giunta da Guastalla, il personale dell’autoinfermieristica della Croce azzurra di Poviglio, raggiunti dall’elisoccorso di Parma, atterrato poco dopo al vicino campo sportivo del paese. Per fortuna le condizioni del bambino sono apparse in chiaro miglioramento, con il piccolo che ha poi ripreso coscienza.

Al termine di una prima serie di accertamenti sanitari, il bimbo è stato comunque caricato in ambulanza per essere portato all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per una consulenza pediatrica.

Il picco ha per fortuna dato segni di ripresa e non risulta in pericolo di vita.

a.le.