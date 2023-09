Cade alla festa del circolo tennis, 13enne gravissimo

Reggio Emilia, 3 settembre 2023 – Tragedia sfiorata ad una festa di compleanno con un ragazzino di 13 anni che ora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Parma. È successo nella tarda serata di venerdì al circolo tennis di Canali in via Victor Hugo.

L’allarme è scattato intorno alle 22,30. Fino a quel momento c’era un clima allegro e festante, ma all’improvviso la grande paura. Un gruppo di ragazzini stava festeggiando il compleanno di un coetaneo nel ristorante del noto circolo. Una festa gioiosa come tante se ne sono sempre organizzate in un’ideale area come questa. Ma stavolta qualcosa è andato storto: quasi al termine della cena, alcuni adolescenti si sono messi a giocare tra di loro, correndo come normali ragazzini quando un giovane è caduto e ha sbattuto la testa nella zona verde ricreativa del circolo.

Il 13enne avrebbe perso conoscenza ed è subito stato allertato il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica e nel frattempo sono stati chiamati i genitori spaventati e preoccupatissimi. Immediati i soccorsi che hanno poi trasportato il ragazzino all’ospedale Maggiore di Parma dove è tuttora ricoverato in condizioni giudicate molto gravi – in seguito all’importante trauma cranico riportato. Il giovane si trova in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione, in condizioni serie.

Vista la delicatezza della vicenda e il coinvolgimento di un minore, gli organi dirigenziali del circolo tennis preferiscono al momento non rilasciare alcuna dichiarazione riguardo a quanto è avvenuto venerdì sera.

Il pensiero prioritario dei soci in questo momento è rivolto esclusivamente al ragazzino si riprenda al più presto e possa tornare a giocare e divertirsi.

Stando a quanto risulterebbe, non sono intervenute le forze dell’ordine, con l’episodio che al momento non avrebbe risvolti riguardanti eventuali responsabilità e che sarebbe stato catalogato come un incidente fortuito.