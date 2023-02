Cade grosso ramo nel parcheggio

La caduta improvvisa di un grosso ramo, nel parcheggio dell’ospedale di Guastalla, tra via Rosario e via Allende, ha rischiato di provocare conseguenze alle persone appena transitate, che si stavano recando alla camera mortuaria ospedaliera. E non sarebbe un episodio raro, in particolare in quell’area in cui è costante il passaggio di persone a piedi o in auto, verso gli stalli di sosta degli utenti dell’ospedale. Spesso vengono annunciati interventi di manutenzione, ma resta ancora molto da fare per mettere in sicurezza le zone di verde pubblico con alberi e piante varie.