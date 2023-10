Cade in bici a Bassa: giovane soccorso a causa di una buca

Diversi incidenti stradali nella Bassa. A Guastalla, in via Parini, un ventenne è caduto in bici a causa di una profonda buca sull’asfalto, segnalata da tempo e mai sistemata. È stato portato in ambulanza in ospedale per traumi vari. Rilievi della polizia locale. Ieri pomeriggio schianto fra due auto sull’ex Statale 63 a Cadelbosco Sopra, con due feriti portati al Santa Maria Nuova di Reggio, ma non in pericolo di vita. Rilievi della polizia stradale di Guastalla.