Cade in bici, grave anziano cicloamatore

Una terribile caduta in bicicletta dalle drammatiche conseguenze. Un 71enne si trova ricoverato in condizioni molto gravi all’Arcispedale Santa Maria Nuova. Il cicloamatore aveva approfittato della splendida domenica di sole per inforcare i pedali e andare a fare un giro sulle colline di Casalgrande Alto. Ma, per cause ancora al vaglio, l’uomo è caduto dalla bici in via Colatore intorno alle 10,30 di ieri mattina ed è finito rovinosamente a terra riportando traumi definiti seri. Un passante che lo ha visto insanguinato sull’asfalto ha chiamato immediatamente il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Dopo i primi soccorsi, il personale sanitario lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni.

Sul luogo dell’incidente – che, stando ai primi accertamenti sarebbe avvenuto in solitaria – anche una pattuglia del nucleo anti-infortunistica della polizia municipale dell’Unione Tresinaro Secchia che sta cercando di ricostruire la dinamica. Da capire se la caduta sia stata causata da un errore umano oppure dovuta all’attraversamento di un animale selvatico o per un dissesto stradale.