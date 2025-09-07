Una Virtus da sold out
Alessandro Gallo
Una Virtus da sold out
ReggioEmilia
CronacaCade in bici, paura per un bambino
7 set 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Cade in bici, paura per un bambino

L’undicenne era in montagna ad Asiago con il padre: si è procurato una frattura e diverse escoriazioni

È intervenuto il soccorso alpino

Per approfondire:

Rimasto ferito in una accidentale caduta in bicicletta, ha dovuto attendere a lungo i soccorsi, in quanto il padre che era con lui non era in grado di avvisare il 118, trovandosi in una zona priva del segnale per far funzionare i telefonini.

È accaduto giovedì pomeriggio. Protagonista un ragazzino di undici anni, di Fabbrico, che era impegnato in una discesa in mountain bike sull’Altopiano di Asiago.

Un’avventura che si è trasformata in un pomeriggio di paura per il ragazzino, soprattutto quando ha perso il controllo della bici a causa di una buca, cadendo rovinosamente e riportando la frattura di una gamba e diverse escoriazioni.

La difficoltà maggiore è stata rappresentata dall’assenza di copertura telefonica. Il padre ha dovuto allontanarsi dal punto dell’incidente per cercare campo e chiamare i soccorsi. Solo più tardi è riuscito a lanciare l’allarme, facendo attivare una squadra del Soccorso alpino dell’Altopiano Sette Comuni. Per individuare il punto esatto dei due escursionisti si è reso necessario più di un tentativo, fino a quando è stato possibile geolocalizzarli tramite whatsapp, uno strumento molto utile in montagna. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno prestato le prime cure al ragazzo, verificando subito la gravità della frattura e delle escoriazioni. È stato possibile fare avvicinare l’ambulanza, che ha raggiunto il luogo dell’incidente per poi trasportare l’undicenne in ospedale. La squadra del Soccorso alpino ha riaccompagnato il padre fino all’auto parcheggiata a Marcesina.

Antonio Lecci

BiciclettaSoccorso Alpino