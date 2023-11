Cade in bici per una buca. Il Comune gli fa la multa

Dopo il danno anche…la beffa. Non si aspettava un risarcimento da parte del Comune, responsabile della strada in cui un mese fa era incappato in una caduta in bici a causa di un grosso buco sulla carreggiata. Ma neppure immaginava di vedersi recapitare una multa da 48 euro per "aver circolato senza tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata". "Nella fattispecie – prosegue il testo del verbale – rovinava a terra in seguito al transito in una buca del manto stradale che si trovava al centro della carreggiata. La violazione non è stata contestata nell’immediato, perchè emersa in sede di accertamenti successivi". Dunque, nessuna conseguenza per le condizioni della strada, oggettivamente pericolosa al momento dell’incidente per la presenza della grossa buca, ma una sanzione al ciclista ’reo’ di non essere rimasto sul margine destro, incappando nella buca.

L’incidente era avvenuto in via Parini, a Pieve di Guastalla, in una strada chiusa, non molto trafficata, senza linea di mezzeria, usata quasi esclusivamente dai residenti. "Non capisco – commenta il giovane ciclista – quale problema di sicurezza possa esserci nel transitare al di fuori del margine della strada, visto che non c’erano veicoli di passaggio. Dalla sanzione non emerge affatto il problema maggiore, ovvero la presenza di una pericolosa buca su una strada pubblica". Anche i residenti in zona restano sbigottiti di fronte al provvedimento sanzionatorio: "Da anni chiediamo la sistemazione della strada, ottenendo solo piccoli interventi con effetti solo temporanei".

Antonio Lecci