Cade in casa a Viano, soccorsa dai carabinieri

Viano (Reggio Emilia), 10 aprile 2023 – Cercava di mettersi in contatto telefonico con l’anziana madre, senza ottenere risposta. Si è comprensibilmente preoccupato, temendo che fosse successo qualcosa di grave. E trovandosi in altra regione, nel Genovese, ha deciso di chiedere aiuto ai carabinieri per effettuare un controllo nell’abitazione della pensionata ottantenne, a Viano. I militari si sono recati sul posto. Non hanno ricevuto risposta quando hanno suonato alla porta. Ma hanno sentito delle richieste di aiuto provenire dall’interno.

A quel punto è stata forzata la porta, trovando l’anziana a terra, che era caduta e che non riusciva a rialzarsi da sola. Sono stati chiamati sul posto anche i soccorsi sanitari con ambulanza e personale sanitario. Dopo le prime cure la pensionata è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. E’ stato ovviamente informato il figlio di quanto accaduto, rassicurandolo sulle condizioni della madre. Sono sempre più frequenti i casi di soccorsi in casa di persone anziane (e non solo) dopo cadute accidentali che non permettono di rialzarsi, dovendo così ricorrere ai soccorsi esterni.