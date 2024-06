Cade in casa, soccorsa bimba di 5 anni

Soccorsi mobilitati l’altra sera in centro per un infortunio domestico che ha interessato una bambina di cinque anni di età, caduta accidentalmente in casa. Inizialmente sembravano esservi dei traumi ortopedici a causa della caduta domestica, tanto che insieme all’ambulanza è intervenuto anche il personale della locale automedica. Dopo le prime cure, sembrano essere state escluse complicazioni cliniche, ma la bimba è stata comunque trasportata al Santa Maria Nuova per ulteriori accertamenti pediatrici.