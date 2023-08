Cade in moto alla rotonda del Bocco Paura per un giovane di 19 anni

Soccorsi mobilitati domenica notte per un giovane motociclista rimasto ferito al Bocco di Casina.

Il centauro, un ragazzo di 19 anni di Moglia (Mantova), ha perso il controllo della moto mentre stava percorrendo la rotonda del Bocco situata a valle della galleria.

Il giovane è dunque caduto a terra.

Lo schianto, l’ennesimo sulle strade della nostra montagna, è avvenuto verso le 3.30.

Sul posto sono prontamente arrivati i volontari dell’ambulanza della Croce Rossa di Casina e il personale dell’automedica per l’assistenza al motociclista. Il 19enne, dopo le prime cure ricevute dal personale inviato inizialmente in codice rosso dalla centrale operativa del 118, è stato poi trasferito all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per le cure e i controlli da parte dei sanitari del nosocomio reggiano. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Nella frazione del Bocco si sono anche portati i carabinieri della stazione di Casina per eseguire i rilievi di legge e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, le cui cause sono in corso d’accertamento, in cui non sono stati coinvolti altri mezzi.

Matteo Barca