Cade in moto alla rotonda tra due gallerie della statale 63

Un motociclista è caduto alla rotonda fra l’uscita sud della galleria del Bocco e l’ingresso della galleria Ca’ Mari. Nessun altro veicolo coinvolto. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato portato in ambulanza all’ospedale di Reggio: le sue condizioni non parevano gravi. L’incidente ieri a mezzogiorno fra le due gallerie di valle della Ss 63, mentre era intenso il traffico in direzione montagna. Sono intervenute un’ambulanza della Croce Rossa di Casina, l’auto-infermieristica e i carabinieri di S.Polo.

s.b.